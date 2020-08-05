Италия

"Россонери" заинтересованы в подписании ивуарийца.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье попал в сферу интересов Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" намерены укрепить правый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить ивуарийского фулбека. Лондонский клуб хочет выручить за своего игрока около 20 миллионов евро, но Милан попытается договориться о снижении стоимости.

Действующий контракт Орье с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне 27-летний игрок провел 42 поединка в футболке "шпор", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Орье также заинтересован Монако.