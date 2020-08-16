Италия

"Россонери" продолжают переговоры со шведским форвардом.

Милан намерен договориться со своим опытным нападающим Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта прежде, чем приступить к усилению состава.

Как сообщает журналист Николо Скира, 38-летний швед счастлив в стане "россонери", поэтому сторонам просто необходимо согласовать различные детали соглашения.

Отмечается, что стороны ведут переговоры и движутся в одном направлении. 6 миллионов евро в год без учета различных бонусов должно хватить, чтобы Златан остался в Милане.

Во второй половине сезона-2019/20 Ибрагимович провел во всех турнирах 20 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан отказался от идеи подписания Луки Йовича из-за договоренностей со Златаном Ибрагимовичем о продлении контракта.