Италия

"Россонери" не станут подписывать сербского форварда.

Милан отказался от идеи подписания нападающего мадридского Реала Луки Йовича в летнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

Златан Ибрагимович решил остаться в Милане, и теперь руководство клуба направит все силы на подписание нового контракта со шведским форвардом. Что касается Йовича, то "россонери" не будут предпринимать попытки подписать его летом.

Действующий контракт Йовича с Реалом рассчитан до июня 2025 года.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 26 поединков в футболке "сливочных", отличившись двумя голами и двумя асистами.

Ранее сообщалось, что в аренде Йовича заинтересован Монако.