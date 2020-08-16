Италия

Итальянский хавбек пребывает в статусе свободного агента.

Полузащитник Джакомо Бонавентура находится в поисках новой команды после того, как срок его контракта с Миланом подошел к своему завершению, и стороны не стали его продлевать.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы 30-летнего итальянца, предложил услуги своего клиента Лацио.

Римский клуб, в свою очередь, опасается подписывать Бонавентуру из-за его высокой заработной платы и травматичности.

В сезоне-2019/20 Джакомо Бонавентура провел во всех турнирах за Милан 32 поединка, в которых он забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.