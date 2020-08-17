Италия

У нового наставника туринцев произошел личный разговор со звездным португальцем.

После назначения на пост главного тренера Ювентуса, Андреа Пирло позвонил ключевому нападающему своей команды Криштиану Роналду, чтобы рассказать о своих планах на новой должности. Об этом сообщает CalcioNews24 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский специалист во время разговора затронул тему слухов, которые связывают 35-летнего форварда с возможным уходом в другой клуб.

Пирло заверил, что не намерен изменять текущее положение Роналду в команде и видит того в качестве ключевого футболиста "старой синьоры".

Таким образом, новоиспеченный наставник Ювентуса не будет поддерживать вероятные планы руководства расстаться с Криштиану, чтобы освободить зарплатную ведомость из-за негативных последствий коронавируса.