Нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в последнее время активно связывали с возможным переходом в Пари Сен-Жермен, однако это в первую очередь связано не с желанием парижского гранда усилиться звездным португальцем.

Как сообщил испанский журналист Гильем Балаге в эфире BBC 5 Live Sport, руководство "старой синьоры" намерено расстаться с Роналду, чтобы освободить зарплатную ведомость, а главной причиной этому являются последствия пандемии коронавируса.

В связи с этим, футбольному агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы португальца, дали задание найти для своего клиента новую команду. Услуги Криштиану предлагались многим клубам, в том числе Реалу и Барселоне, но в том же Мадриде ответили отказом.

Проблемой в осуществлении трансфера Криштиану Роналду является размер его заработной платы, которая составляет 23 миллиона евро в год. В нынешних реалиях неизвестно, кто будет готов предоставить такой оклад форварду Ювентуса.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



