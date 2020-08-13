Причиной этому является желание "старой синьоры" сократить зарплатную ведомость из-за последствий COVID-19.
Криштиану Роналду, Getty Images
13 августа 2020, 11:23
Нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в последнее время активно связывали с возможным переходом в Пари Сен-Жермен, однако это в первую очередь связано не с желанием парижского гранда усилиться звездным португальцем.
Как сообщил испанский журналист Гильем Балаге в эфире BBC 5 Live Sport, руководство "старой синьоры" намерено расстаться с Роналду, чтобы освободить зарплатную ведомость, а главной причиной этому являются последствия пандемии коронавируса.
В связи с этим, футбольному агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы португальца, дали задание найти для своего клиента новую команду. Услуги Криштиану предлагались многим клубам, в том числе Реалу и Барселоне, но в том же Мадриде ответили отказом.
Проблемой в осуществлении трансфера Криштиану Роналду является размер его заработной платы, которая составляет 23 миллиона евро в год. В нынешних реалиях неизвестно, кто будет готов предоставить такой оклад форварду Ювентуса.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду минувшей осенью всерьез рассматривал вариант со сменой клубной прописки
и заявлял руководству Ювентуса о желании перейти в ПСЖ. Тем не менее, на планы 35-летнего португальца повлиял COVID-19.