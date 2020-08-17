Италия

"Ириски" предложили за бразильского хавбека 25 млн евро.

Эвертон продолжает попытки заключить сделку по переходу полузащитника Наполи Аллана, предложив за него 25 миллионов евро, из которых 5 миллионов в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Впрочем, президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса данная сумма не устраивает. Он готов расстаться с 29-летним бразильцем за 40 миллионов евро.

Отмечается, что именно финансовые запросы Наполи мешают данному трансферу, поскольку Аллан уже согласовал условия личного контракта с Эвертоном. В случае перехода в стане "ирисок" он будет получать 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в подписании Аллана заинтересован Атлетико, который готов выплатит за него те самые 40 миллионов евро.