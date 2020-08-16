Испания

"Матрасники" заинтересованы в подписании бразильца.

Атлетико нацелился на приобретение полузащитника Наполи Аллана, сообщает издание Marca.

Мадридский клуб намерен укрепить среднюю линию в летнее трансферное окно и попытается подписать бразильского хавбека. Руководство "матрасников" готово заплатить за опорника около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Аллана также заинтересован Эвертон.

Действующий контракт полузащитника с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 29-летний игрок провел 33 поединка в футболке "адзурри", отличившись двумя голами и одним ассистом.