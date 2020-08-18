Полузащитник Кальяри Артур Ионицэ близок к переходу в Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Новичок Серии А практически согласовал все детали трансфера молодого хавбека и должен вскоре завершить сделку.

Ионицэ присоединился к Кальяри в 2016 году из Вероны. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Беневенто объявил о подписании защитника Камила Глика.