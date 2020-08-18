"Ведьмы" договорились о трансфере молдавского хавбека.
Артур Ионицэ, Getty Images
18 августа 2020, 08:55
Полузащитник Кальяри Артур Ионицэ близок к переходу в Беневенто, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Новичок Серии А практически согласовал все детали трансфера молодого хавбека и должен вскоре завершить сделку.
Ионицэ присоединился к Кальяри в 2016 году из Вероны. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 37 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Беневенто объявил о подписании защитника Камила Глика.