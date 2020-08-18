Италия

Римляне недовольны поведением хавбека.

Руководство Лацио находится в ярости после того, как стало известно, что полузащитник Давид Силва подписал контракт с Реал Сосьедадом, сообщает Sky Italia.

По данным источника, испанец уже согласовал все условия личного соглашения с римлянами. Клуб был готов представить игроку трехлетний контракт, зарплату в четыре миллиона евро, а также бонусы в виде личного водителя и самолета.

Отмечается, что Силва согласился с условиями, и взял паузу, чтобы попрощаться с Манчестер Сити, в котором провел 10 лет.

Сообщается, что именно в этот период хавбек начал игнорировать звонки из Рима, подписал менее выгодный контракт с Сосьедадом, желая вернуться в Испанию.