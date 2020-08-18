Игли Таре прокомментировал срыв сделки.
Давид Силва, getty images
18 августа 2020, 15:55
Спортивный директор Лацио Игли Таре прокомментировал новость о том, что Давид Силва подписал контракт с Реал Сосьедадом, хотя имел устное соглашение с римлянами.
"Я узнал о переходе Давида Силвы в Реал Сосьедад. Я очень уважаю его как игрока, но не как человека", — приводит слова Таре официальный сайт Лацио.
Ранее сообщалось, что руководство "орлов" пришло в ярость после известий о переходе Силвы, так как испанец попросту игнорировал звонки из Рима под предлогом того, что ему надо попрощаться с Манчестер Сити.
Отмечалось, что Лацио предложил игроку трехлетний контракт с окладом в четыре миллиона евро.