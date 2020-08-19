Опытный аргентинец продолжит выступать за туринский клуб.
Кристиан Ансальди, ФК Торино
19 августа 2020, 08:58
Торино на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с защитником Кристианом Ансальди.
33-летний аргентинец подписал с туринский клубом новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года. Финансовые детали сделки не уточняются.
Напомним, Ансальди выступает за Торино с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что к аргентинскому защитнику проявляла интерес Аталанта.