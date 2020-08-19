Италия

Опытный аргентинец продолжит выступать за туринский клуб.

Торино на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с защитником Кристианом Ансальди.

33-летний аргентинец подписал с туринский клубом новый контракт, который будет рассчитан до лета 2021 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Ансальди выступает за Торино с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что к аргентинскому защитнику проявляла интерес Аталанта.