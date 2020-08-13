"Черно-синие" хотят подписать аргентинца.
Кристиан Ансальди, Getty Images
13 августа 2020, 08:15
Защитник Торино Кристиан Ансальди попал в сферу интересов Аталанты, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Главный тренер "черно-синих" Джан-Пьеро Гасперини планирует укрепить левый фланг обороны и хотел бы подписать аргентинского фулбека. Руководство Торино не желает расставаться с 33-летним игроком и предлагает ему новый контракт.
Действующее соглашение Ансальди с туринским клубом истекает в конце августа.
В завершившемся сезоне защитник провел 32 поединка в футболке "быков", отличившись пятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Аталанта также проявляет интерес к нападающему Владиславу Супряге.