Римляне хотят подписать голкипера Бока Хуниорс.
Эстебан Андрада, Getty Images
19 августа 2020, 10:22
Голкипер Бока Хуниорс Эстебан Андрада попал в сферу интересов Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Римляне планируют укрепить вратарскую позицию летом и уже начали переговоры по аргентинцу. Руководство "волков" рассматривает 29-летнего стража ворот в качестве замену Пау Лопесу, которой может покинуть клуб.
Стоимость Андрады оценивается в сумму около 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитник Челси Педро прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой.