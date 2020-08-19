Италия

Римляне хотят подписать голкипера Бока Хуниорс.

Голкипер Бока Хуниорс Эстебан Андрада попал в сферу интересов Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне планируют укрепить вратарскую позицию летом и уже начали переговоры по аргентинцу. Руководство "волков" рассматривает 29-летнего стража ворот в качестве замену Пау Лопесу, которой может покинуть клуб.

Стоимость Андрады оценивается в сумму около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник Челси Педро прибыл в Рим для подписания контракта с Ромой.