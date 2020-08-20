Италия

"Россонери" близки к продлению контракта с возрастным шведом.

Руководство Милана уверено, что сможет продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем до лета 2021 года, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Сам нападающий тоже хочет остаться и играть в Серии А. Стороны близки к соглашению.

Златан вернулся в Милан в зимнее трансферное окно сезона-2019/20. За это время он провел 20 матчей за "дьволов", в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее стороны не могли сойтись по зарплате: Ибрагимович просил 7,5 млн евро за сезон, а Милан предлагал практически 39-летнему игроку 5 млн евро и бонусы.