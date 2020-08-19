Италия

Швед просит у итальянского клуба на миллион евро больше.

Милан продолжает вести переговоры по новому контракту с нападающим Златаном Ибрагимовичем, но пока не может согласовать с ним размер зарплаты.

Как сообщает издание Tuttosport, стороны должны согласовать разницу в один миллион евро. Шведский форвард хотел бы получать 7,5 миллионов евро, но клуб пока готов предложить ему 5 млн евро с бонусами.

Ибрагимович вернулся в Милан в январе этого года. В футболке "россонери" 38-летний игрок провел 20 поединков, забив 11 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович установил уникальный рекорд в Серии А.