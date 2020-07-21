Украина

Срок действия арендных соглашений истек, и футболисты вернутся в расположение Динамо.

Динамо на своем официальном сайте объявило о возвращении полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика из луганской Зари, за которую они выступали на правах аренды с 2018 года.

Оба футболиста вернутся в расположение киевского клуба, а начиная с 30 июля начнут подготовку вместе с командой к предстоящему сезону-2020/21.

В минувшей кампании Леднев провел за Зарю 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром луганского клуба. На счету Тымчика, в свою очередь, 37 матчей в футболке "мужиков".

Напомним, ранее Заря подтвердила переход Богдана Михайличенко в бельгийский Андерлехт. Украинский защитник подпишет с новым клубом контракт до 2024 года.