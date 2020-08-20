Артур Ионицэ продолжит карьеру в составе команды Филиппо Индзаги.
Артур Ионицэ, Getty Images
20 августа 2020, 14:07
Полузащитник Кальяри Артур Ионицэ стал игроком Беневенто, сообщил официальный сайт сардов.
Ионицэ, ставший первым молдаванином в истории Кальяри, провел в клубе четыре сезона. Он сыграл 132 матча и забил 6 голов за "россоблу".
Беневенто по итогам прошлого сезона завоевал право сыграть в Серии А.
Ранее ряды "ведьм" пополнил польский центральный защитник Камил Глик. Он перешел на правах свободного агента из Монако.