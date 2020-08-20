"Фиалки" хотят заполучить опытного защитника.
Тиаго Силва, getty images
20 августа 2020, 14:16
Руководство Фиорентины связалось с представителями защитника ПСЖ Тиаго Силвы с целью пригласить игрока в команду, сообщает Calciomercato.
По данным источника, "фиалки" готовы предложить бразильскому футболисту контракт, по которому он заработает четыре миллиона евро в год.
Напомним, контракт защитника истекает в конце нынешнего сезона, и Силва покинет ПСЖ после финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что услуги футболиста были предложены лондонскому Челси.