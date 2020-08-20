Италия

"Фиалки" хотят заполучить опытного защитника.

Руководство Фиорентины связалось с представителями защитника ПСЖ Тиаго Силвы с целью пригласить игрока в команду, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "фиалки" готовы предложить бразильскому футболисту контракт, по которому он заработает четыре миллиона евро в год.

Напомним, контракт защитника истекает в конце нынешнего сезона, и Силва покинет ПСЖ после финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что услуги футболиста были предложены лондонскому Челси.