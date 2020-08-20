Италия

Косовар вскоре может надеть футболку римлян.

Нападающий Фенербахче Ведат Мурики в ближайшее время подпишет контракт с Лацио, утверждает Tuttomercatoweb.

По данным источника, римляне заплатят турецкому гранду 14 миллионов евро за косоварского футболиста, который уже вылетел в Италию для заключения сделки.

Кроме того, Лацио включил в трансфер своего защитника Бастоса, а также в будущем доплатит "канарейкам" два миллиона евро в виде бонусов.

Ранее сообщалось, что Мурики мог бы отправится в Лестер в качестве обмена на нападающего Келечи Ихеаначо.