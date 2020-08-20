Италия

Ряд итальянских клубов проявляют интерес к молодому футболисту.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга по-прежнему может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 20-летнего украинца заинтересованы многие итальянские клубы, среди которых наиболее часто упоминался Кальяри.

Однако, источник утверждает, что Аталанта и Торино также прощупывают почту в вопросе возможного подписания Супряги.

Динамо Киев и лично Мирча Луческу на данном этапе не намерены расставаться с украинским форвардом. Ранее агент Супряги также заявил, что его клиент еще на один год задержится в Украине.