Италия

Времена доминации представителей Серии А остались далеко позади.

Интер уступил Севилье в финале Лиги Европы и лишился возможности прервать серию итальянских клубов без выигрышей еровкубковых трофеев, которая длится уже 10 лет.

Последний раз представитель Серии А триумфовал в Лиге чемпионов в сезоне-2009/2010 — тогда Интер в финале обыграл Баварию.

Победа в Лиге Европы/Кубке УЕФА и вовсе была 21 год назад — тогда турнир выиграла Парма.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Севилья — Интер.