Итальянский клуб заинтересован в подписании защитника Аякса.
Николас Тальяфико, Getty Images
24 августа 2020, 13:32
Защитник Аякса Николас Тальяфико попал в сферу интересов Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Адзурри" хотят укрепить левый фланг обороны в межсезонье и попытаются приобрести аргентинского фулбека. Клубы уже начали переговоры по трансферу 27-летнего игрока.
В подписании Тальяфико также заинтересованы Барселона и Лестер.
В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 38 поединков в футболке Аякса, отличившись пятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Наполи также заинтересован в подписании защитника Шахтера Николая Матвиенко.