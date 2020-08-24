Италия

Итальянский клуб заинтересован в подписании защитника Аякса.

Защитник Аякса Николас Тальяфико попал в сферу интересов Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Адзурри" хотят укрепить левый фланг обороны в межсезонье и попытаются приобрести аргентинского фулбека. Клубы уже начали переговоры по трансферу 27-летнего игрока.

В подписании Тальяфико также заинтересованы Барселона и Лестер.

В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 38 поединков в футболке Аякса, отличившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи также заинтересован в подписании защитника Шахтера Николая Матвиенко.