Украина

Украинский защитник вновь попал в сферу интересов европейских клубов.

Наполи начал переговоры с Николаем Матвиенко, сообщает сайт авторитетного журналиста Альфредо Педуллы.

Неаполитанцев привлекает универсальность украинца, который может сыграть и в центре обороны, и на левом фланге.

Источник также утверждает, что за Николаем Матвиенко следит Лидс Юнайтед, который по итогам прошлого сезона вышел в АПЛ.

Матвиенко в этом сезоне провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.

Напомним, что минувшей зимой на украинского защитника претендовал Арсенал.