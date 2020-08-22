Украинский защитник вновь попал в сферу интересов европейских клубов.
Николай Матвиенко, фото Шахтер
22 августа 2020, 07:35
Наполи начал переговоры с Николаем Матвиенко, сообщает сайт авторитетного журналиста Альфредо Педуллы.
Неаполитанцев привлекает универсальность украинца, который может сыграть и в центре обороны, и на левом фланге.
Источник также утверждает, что за Николаем Матвиенко следит Лидс Юнайтед, который по итогам прошлого сезона вышел в АПЛ.
Матвиенко в этом сезоне провел 39 поединков, в которых отметился голом и результативной передачей.
Напомним, что минувшей зимой на украинского защитника претендовал Арсенал.