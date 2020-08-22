Италия

"Адзурри" хотят подписать греческого центрбека.

Наполи заинтересован в подписании защитника Арсенала Сократиса Папастатопулоса, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.

Итальянский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить греческого центрбека. Футболист хотел бы получить контракт на три года.

Действующее соглашение Сократиса с лондонским клубом рассчитано до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 29 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Наполи начал переговоры с Шахтером по защитнику Николаю Матвиенко.