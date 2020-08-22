"Адзурри" хотят подписать греческого центрбека.
Сократис Папастатопулос, Getty Images
22 августа 2020, 16:19
Наполи заинтересован в подписании защитника Арсенала Сократиса Папастатопулоса, сообщает в твиттере журналист Николо Скира.
Итальянский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются заполучить греческого центрбека. Футболист хотел бы получить контракт на три года.
Действующее соглашение Сократиса с лондонским клубом рассчитано до июня 2021 года.
В минувшем сезоне 32-летний игрок провел 29 поединков в футболке "канониров", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Наполи начал переговоры с Шахтером по защитнику Николаю Матвиенко.