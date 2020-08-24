Тиаго Силва: У меня нет соглашения с Фиорентиной, но проходят переговоры

Бразилец еще не определился с будущим клубом.
Тиаго Силва, getty images
24 августа 2020, 21:57
Защитник ПСЖ Тиаго Силва, который вскоре покинет клуб в статусе свободного агента, отреагировал на трансферные слухи.
"Я не принимал никаких предложений. Сообщения о соглашении, достигнутом с Фиорентиной, не соответствуют действительности. Мой агент разговаривает с Фиорентиной, как и с другими клубами. Следующие дни решу вместе с семьей", — сказал Силва Sky Sports.
В минувшем сезоне защитник провел 35 поединков в футболке парижан, отличившись одним голом.