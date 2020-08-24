Англия

Лондонский клуб договорился о сотрудничестве с бразильцем.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва может в ближайшее время стать игроком Челси, сообщает Sky Sports.

Контракт бразильского центрбека с парижанами подходит к концу, и он получит статус свободного агента. По информации источника опытный футболист уже согласовал годичный контракт с "синими".

В подписании 35-летнего игрока также была заинтересована Фиорентина.

Ранее Тиаго Силва подтвердил уход из ПСЖ после поражения в финале Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне защитник провел 35 поединков в футболке парижан, отличившись одним голом.