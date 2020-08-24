Италия

Бельгийский фулбек продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Левый защитник Васланда-Беверена Дам Фулон стал игроком Беневенто, который в следующем сезоне будет выступать в Серии А. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

21-летний бельгиец подписал с новой командой контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года. Также в соглашении прописан пункт о возможном продлении сотрудничества еще на один сезон.

Дам Фулон является воспитанником Андерлехта. В минувшей кампании он провел в чемпионате Бельгии 23 поединка, в которых отдал три результативные передачи.

Напомним, ранее Беневенто подписал полузащитника Артура Ионицэ из Кальяри.