Ювентус может приобрести Локателли

Италия

Хавбек имеет шанс попасть в стан чемпионов Италии.

Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato.

По данным источника, в течение недели представители туринцев встретятся с клубом и игроком, чтобы обсудить трансфер. Контракт хавбека истекает в 2023 году.