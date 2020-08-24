Ювентус может приобрести Локателли

Хавбек имеет шанс попасть в стан чемпионов Италии.
Мануэль Локателли, getty images
24 августа 2020, 23:57
Руководство Ювентуса рассматривает вариант с приобретением полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, сообщает Calciomercato.
По данным источника, в течение недели представители туринцев встретятся с клубом и игроком, чтобы обсудить трансфер. Контракт хавбека истекает в 2023 году.
В этом сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "нероверди", отличившись четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Локателли и сам планирует покинуть Сассуоло, а потому заинтересован в переходе в Ювентус.