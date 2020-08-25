Италия

Хорват, вероятно, в скором времени вернется в Италию.

Рома рассматривает возможность с приглашением в команду нападающего Марио Манджукича, если Эдин Джеко покинет клуб, сообщает Tuttosport.

По данным источника, боснийским форвардом активно интересуется Ювентус, а потому хорват является главным кандидатом на его замену, так как он находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что изначально Рома рассчитывала на Аркадиуша Милика из Наполи, но римляне не могут договориться о финансовых условиях с клубом.

Ранее сообщалось, что Манджукич может оказаться в Турции, так как находится в сфере интересов Галатасарая.