Турция

Нападающий Марио Манджукич может сменить в Галатасарае Радамеля Фалькао.

Галатасарай готов предложить Марио Манджукичу, ставшему свободным агентом после ухода из Аль-Духаила, зарплату в 3-4 миллиона евро в год, если хорват согласится выступать за "львов" – сообщает AS.

Летом Галатасарай намерен расстаться с несколькими высокооплачиваемыми футболистами, в том числе и с Радамелем Фалькао, и руководство клуба видит в 34-летнем хорвате идеальную замену колумбийцу.

В то же время агент Марио отрицает наличие предложения со стороны Галатасарая, подтвердив переговоры с итальянскими клубами (сообщалось об интересе со стороны Интера, Милана, Фиорентины и Беневенто).

Манджукич ранее выступал за Загреб (57 матчей во всех турнирах, 17 голов), Динамо З (128, 63), Вольфсбург (60, 20), Баварию (88, 48), Атлетико (43, 20), Ювентус (162, 44) и Аль-Духаил (10, 2).