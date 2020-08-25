Италия

Молодой итальянец связал свое будущее с "россонери".

Милан на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Томмазо Побега.

21-летний итальянец подписал с "россонери" новый контракт, который будет рассчитан до июня 2025 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

Напомним, Побега прошлый сезон провел на правах аренды в Порденоне, где провел в Серии Б 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Милан готов включить итальянского хавбека в сделку по переходу Сандро Тонали из Брешии.