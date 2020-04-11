Италия

Брешия получила первое предложение от Милана по трансферу Сандро Тонали.

Милан намерен заполучить полузащитника Брешии Сандро Тонали, заплатив часть суммы игроками — сообщает Calciomercato.

За Тонали, которому в мае исполнится 20 лет, Милан готов отдать трех 20-летних игроков итальянской "молодежки": полузащитника Маттео Габбью (4 матча в сезоне-2019/20 за первую команду "дьяволов" во всех турнирах), вратаря Алессандро Плиццари (15 матчей в аренде за аутсайдера Серии В Ливорно) и полузащитника Томмазо Побегу (22 матча, 5 голов и 3 результативные передачи в аренде за одного из лидеров Серии В Порденоне).

Тонали оценивают в 50 миллионов евро, при этом на него претендуют такие европейские клубы, как Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Интер. Однако Милан вдохновляют слова Сандро, что он с детства болел за "россонери".

Ранее сообщалось, что представители Милана уже начали переговоры с агентом футболиста.

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