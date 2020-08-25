Италия

Испанский хавбек может перебраться в Серию А.

Атакующий полузащитник мадридского Реала Браим Диас в текущее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, переговоры о переходе 21-летнего испанца начал Милан, который надеется арендовать футболиста с последующим правом выкупа.

В сезоне-2019/20 Браим Диас провел в футболке "сливочных" 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информации, что в подписании испанского полузащитника также заинтересован Бетис.