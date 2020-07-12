Испания

Севильский клуб заинтересован в подписании хавбека Реала.

Полузащитник мадридского Реала Браим Диас попал в сферу интересов Бетиса, сообщает издание Mundo Deportivo.

Новый главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини занялся поисками вариантов усиления состава и заявил о желании арендовать Диаса. Чилиец знаком с молодым хавбеком по совместной работе в Манчестер Сити.

Действующий контракт Диаса с Реалом рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Бетис также заинтересован в подписании полузащитника Наполи Хосе Кальехона.