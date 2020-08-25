Италия 25 августа 2020, 08:59 Пирло провел первую тренировку во главе Ювентуса Туринцы приступили к подготовке к следующему сезону. Андреа Пирло, фото Ювентус 25 августа 2020, 08:59 Андреа Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера Ювентуса, сообщает официальный сайт Ювентуса. Участие в занятии не принимали Пауло Дибала и Маттейс Де Лигт, которые восстанавливаются после травмы. Напомним, что ранее Андреа Пирло окончательно сформировал тренерский штаб. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте