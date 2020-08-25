Андреа Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера Ювентуса, сообщает официальный сайт Ювентуса.

Участие в занятии не принимали Пауло Дибала и Маттейс Де Лигт, которые восстанавливаются после травмы. 

Напомним, что ранее Андреа Пирло окончательно сформировал тренерский штаб.