Италия

Новый наставник "старой синьоры" определился с помощниками.

Новый главный тренер Ювентуса Андреа Пирло окончательно представил свой штаб, сообщает официальный сайт клуба.

Как и предполагалось ранее, главным помощником итальянца станет Игор Тудор. Хорват ранее работал во главе Хайдука, ПАОКа, Карабюкспора, Галатасарая и Удинезе.

Техническим советниками Пирло назначены Роберто Баронио и Антонио Гальярди. Клаудио Филиппи и Томмазо Орсини будут работать с голкиперами.

Ранее сообщалось, что Пирло хочет видеть Алессандро Несту своим помощником, но нынешний тренер Фрозиноне, похоже, отказался от этого предложения.