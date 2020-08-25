Италия

Итальянские СМИ сообщают о разных причинах отсутствия аргентинца в Турине.

Ювентус вчера провел первую тренировку под руководством нового тренера первой команды Андреа Пирло, однако не все футболисты смогли посетить занятие.

Тренировку пропустил и Пауло Дибала, но итальянские СМИ называют разные причины отсутствия 26-летнего нападающего.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, в Ювентусе опасаются нового положительного тест на коронавирус или неожиданных поворотов на трансферном рынке при участии Дибалы.

Издание Tuttomercatoweb, в свою очередь, утверждает, что Пауло и вовсе находится на Ибице, где будет находиться до тех пор, пока не восстановится от мышечной травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Лиона.

Тем не менее, по информации Football Italia, Пауло Дибала действительно находится не в Турине и вернется в расположение Ювентуса в течение семи или восьми дней. Именно тогда его программа реабилитации подойдет к своему завершению.