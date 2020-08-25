Италия

Испанский вингер продолжит карьеру в Италии.

Бывший футболист Челси и Барселоны Педро перебрался в Рому, сообщил официальный сайт "волков". 33-летний футболист заключил контракт на три года.

На протяжении карьеры воспитанник Барселоны завоевал 25 трофеев, среди которых – три Лиги чемпионов, победы в чемпионатах Испании и Англии, а также триумфы на чемпионате Европы и мира.

Педро присоединился к Роме на правах свободного агента после пяти лет в Челси. В сезоне-2019/20 Педро сыграл 23 матча за "синих" во всех турнирах и забил два гола.

Испанец стал первым подписанием Ромы при новом владельце Дэне Фридкине.

Также летом Челси покинул еще один старожил команды — Виллиан. Бразилец на правах свободного агента ушел в Арсенал.