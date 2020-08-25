Италия

Итальянский специалист будет возглавлять "нерадзурри" и в следующем сезоне.

Руководство Интера провело встречу с главным тренером команды Антонио Конте. По ее итогам стороны решили продолжить сотрудничество и в следующем сезоне, сообщил официальный сайт "нерадзурри".

Ранее были сомнения в том, что специалист останется на своем посту. Предположительно, он хочет иметь больше полномочий в клубе.

В случае увольнения Антонио Конте следующим тренером Интера мог стать еще один бывший наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри, также работавший в Милане.

Антонио возглавил "нерадзурри" летом 2019 года. Под его руководством команда заняла второе место в Серии А, дошла до финала Лиги Европы и до полуфинала Кубка Италии.