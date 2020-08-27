Италия

Итальянский защитник не захотел переходить в стан "горожан".

Манчестер Сити вновь интересовался Леонрдо Бонуччи, но защитник ответил отказом, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Горожане" лишь поинтересовались мнением итальянца, но не увидев заинтересованности игрока, даже не вступали в переговоры с Ювентусом.

Леонардо Бонуччи в прошлом сезоне провел 47 поединков в футболке туринцев, отметившись четырьмя голами.

Напомним, что в тридцатом туре Серии А Бонуччи провел 400 поединок за Ювентус.