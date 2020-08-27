Италия

Римляне находятся в поисках новых футболистов.

Президент Лацио Клаудио Лотито рассказал о подготовке команды к выступлениям в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

"Мы уже участвовали в Лиге чемпионов во время моего пребывания в этой должности, но очевидно, что это опыт, который я хотел бы оценить с учетом времени, поскольку у нас была иная организация по сравнению с нынешним клубом".

"Сейчас все по-другому, у нас была возможность побороться за более важные позиции в таблице, и я считаю, что с нашей командой мы должны показать хорошие результаты".

"Так же, как Аталанта, несмотря на то, что у них не самая большая или самая дорогая команда, они доказали, что могут нести флаг Италии в Европе".

"Мы хотим, чтобы у команды была возможность заявить о себе на все 100% и доказать, на что она действительно способна. Вот почему мы работаем над усилением состава и внедрением элементов, которые могут сделать нас еще более конкурентоспособными", — сказал Лотито Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Лацио оформило трансфер голкипера Милана Пепе Рейны.