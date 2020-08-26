Италия

Вратарь Милана Пепе Рейна готов перейти в Лацио.

Пепе Рейна прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования в Лацио — сообщил официальный Твиттер "орлов".

Если обследование, которое началось в клинике Paideia в 10:00 по киевскому времени пройдет успешно, испанец, которому 31 августа исполнится 38 лет, подпишет с Лацио контракт на два года.

Уроженец Мадрида и выпускник академии Барселоны выступал за первую команду "блауграна" (49 матчей во всех турнирах), Вильярреал (147), Ливерпуль (398), Наполи (аренда, 43), Баварию (3, 0), Наполи (182), Милан (13) и Астон Виллу (аренда, 12).