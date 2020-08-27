Италия

Защитник поделился ожиданиями на будущий розыгрыш

Защитник Милана Алессио Романьоли заявил, что хотел бы, чтобы команда сохранила форму, которая у нее была в конце прошлого сезона.

"Мы очень хотели снова сделать это. Мы хотим повторить последние несколько месяцев сезона. Надеюсь, мы скоро увидим фанатов на Сан Сиро", — сказал Романьоли Sky Italia.

Напомним, в заключительной части сезона Милан добыл девять побед и три ничьи, заняв по итогу шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что итальянцы могут пригласить в команду троих футболистов из мадридского Реала.