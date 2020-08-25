Италия

"Россонери" планируют усилиться перед грядущим сезоном.

Милан собирается усилиться тремя игроками Реала, передает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.

"Россонери" остались довольно подписанием Тео Эрнандеса и хотят пойти проторенной дорожкой, подписав еще несколько игроков мадридцев.

Источник утверждает, что суммарно три футболиста должны будут обойтись Милану в сумму порядка 70 миллионов евро.

Напомним, что переговоры про Браиму Диасу уже начались, но речь идет об аренде с правом выкупа.