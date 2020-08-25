"Россонери" планируют усилиться перед грядущим сезоном.
Лука Йович, getty images
25 августа 2020, 14:40
Милан собирается усилиться тремя игроками Реала, передает Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.
"Россонери" остались довольно подписанием Тео Эрнандеса и хотят пойти проторенной дорожкой, подписав еще несколько игроков мадридцев.
Источник утверждает, что суммарно три футболиста должны будут обойтись Милану в сумму порядка 70 миллионов евро.
Напомним, что переговоры про Браиму Диасу уже начались, но речь идет об аренде с правом выкупа.