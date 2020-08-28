Италия

Голкипер прокомментировал трансфер в римский клуб.

Голкипер Лацио Пепе Рейна дал свой комментарий после перехода в стан римской команды из Милана.

"Я выбрал Лацио , потому что они являются важной составляющей нашего футбола. Это проект, который хочет продолжать расти, чтобы выиграть что-то важное.

"Эта команда работает вместе в течение некоторого времени, и у нее есть автоматизм, который необходимо использовать. Потребуется еще большая сплоченность внутри коллектива, и она обязательно наступит".

"Вы должны быть готовы ко всему. Мы хотим преуспевать в каждом соревновании, в котором мы будем участвовать", — сказал Рейна Style Challenge.

Ранее сообщалось, что Лацио в ближайшее время должен приобрести форварда Фенербахче Ведата Мурики.