Италия

Со следующего сезона Сандро Тонали начнет выступления за "нерадзури".

Интер принял условия Брешии по трансферу полузащитника Сандро Тонали — сообщает Sportitalia.

"Нерадзурри" арендуют Тонали на сезон-2020/21, а по его завершении выкупят за 30 миллионов евро плюс бонусы в зависимости от выступлений 20-летнего полузащитника национальной сборной Италии.

Учитывая, что Интер уже договорился с самим футболистом, проблем с переходом быть не должно, хотя перехватить "нового Пирло" у соседей пытается Милан.

В сезоне-2019/20 Сандро провел в составе Брешии 36 матчей, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.