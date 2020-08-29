Италия

Полузащитник Локомотива близок к переходу в состав итальянской команды.

Алексей Миранчук в следующем сезоне будет выступать за Аталанту, сообщают журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

По их информации, Локомотив получит за своего футболиста 14,5 миллионов евро. Кроме того, в случае перепродажи, российский клуб получит определенный процент.

Что касается Миранчука, он подпишет контракт на пять лет и будет получать порядка двух миллионов евро за сезон.

Сообщается, что сделке ничего не угрожает: клубы обмениваются документами и завершают трансфер.

Отметим, что Алексей Миранчук выступает на позиции центрального атакующего полузащитника и, таким образом, станет конкурентом украинца Руслана Малиновского.