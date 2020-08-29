Новичок Серии B договорился о переходе французского защитника.
Адиль Рами, Getty Images
29 августа 2020, 07:18
Чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами близок к переходу в Реджину, сообщает портал Football Italia.
Итальянский клуб согласовал двухлетний контракт с опытным центрбеком и должен подписать его в ближайшее время. Француз прибудет в расположение новичка Серии B на следующей неделе для прохождения медосмотра и подписания соглашения.
В составе Реджины 34-летний игрок станет одноклубником Жереми Менеза, с которым он вместе выступал в составе Милана.
Ранее сообщалось, что Реджина подписала нападающего сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти.