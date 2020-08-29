Италия

Новичок Серии B договорился о переходе французского защитника.

Чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами близок к переходу в Реджину, сообщает портал Football Italia.

Итальянский клуб согласовал двухлетний контракт с опытным центрбеком и должен подписать его в ближайшее время. Француз прибудет в расположение новичка Серии B на следующей неделе для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

В составе Реджины 34-летний игрок станет одноклубником Жереми Менеза, с которым он вместе выступал в составе Милана.

Ранее сообщалось, что Реджина подписала нападающего сборной Северной Ирландии Кайла Лафферти.