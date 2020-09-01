Италия

Сергей Шевченко — о сенсационном решении Ювентуса. Кто будет помогать Пирло, какую тактику он предпочитает и зачем вообще руководство пошло на этот шаг?

После увольнения Маурицио Сарри итальянские журналисты перебрали десятки кандидатур на место нового тренера Ювентуса, от Почеттино до возвращения Аллегри, однако руководство туринского гранда сумело удивить. "Старую синьору" возглавил Андреа Пирло, которого едва успели представить в качестве тренера Ювентуса U-23. Подразумевалось, что Маэстро со временем сможет претендовать на роль главного, но сразу, без опыта доверить ему взрослую команду – действительно оригинальное решение. Почему же так случилось и чего теперь от Ювентуса ждать?

Имидж

Пирло любят все. Символ изящества и осмысленности Кальчо, ведущий игрок "скуадры адзурры" в триумфальном 2006-м, мозг вернувшегося в лидеры Юве. Андреа успел поиграть за каждый из трёх китов Серии А, но к нему, что удивительно, нет особых претензий со стороны болельщиков любого из этих клубов. Против Ювентуса в Италии болеют многие, но как можно болеть против Пирло?

При этом Андреа, конечно, стал настоящим "ювентино". Это прослеживается в его автобиографии, выпущенной после окончания игровой карьеры – там целая глава посвящена Андреа Аньелли и его роли в успехах Ювентуса. Сарри был пришельцем со стороны, который так и не адаптировался в туринском гранде. Пирло уже давно свой, ювентийский, и это в какой-то степени возвращение к традициям после неудачного эксперимента.

Кроме того, Пирло популярен и узнаваем за рубежом. Маэстро во главе команды – нечто особенное, выделяющееся на общем фоне. Привлекательный образ для мировой аудитории – стратегическая задача Ювентуса, отсюда и переход Роналду, и желание играть в атакующий футбол. Имидж тягучего, оборонительного, циничного Юве не выдерживал конкуренции с топ-клубами Европы. Выбрать классический Ювентус а-ля Аллегри, сравнивая его с Ливерпулем или сегодняшней Баварией, можно только из чувства противоречия. Выбрать Ювентус Пирло можно только потому что это Пирло.

Тренерский штаб

Руководство Ювентуса осознаёт, что Пирло-тренер неопытен, и стремится компенсировать это, подобрав удобный для него штаб.

Во-первых, Роберто Баронио – давний товарищ Пирло, особенная фигура в его жизни. Пирло и Баронио были лидерами молодёжной сборной Италии, которая в 2000 году выиграла чемпионат Европы. Роберто считался не менее талантливым полузащитником, но раскрыться до конца не сумел. Они сохранили дружеские отношения и теперь воссоединяются как тренеры. Баронио уже несколько лет тренировал на молодёжном уровне – в частности, два года возглавлял "примаверу" Наполи.

Во-вторых, Игор Тудор. Вот хорватскому специалисту не занимать опыта работы главным тренером. Он успел поработать в пяти разных клубах, причём в Хайдук и Удинезе приходил дважды. Удинцев Тудор оба раза спасал от понижения в классе, работая в концовке сезона – словом, он прошёл неплохую школу выживания. Игор считается харизматичным тренером, умеющим быстро адаптироваться к любой ситуации. К тому же, он, разумеется, экс-игрок Ювентуса.

Пресса также анонсировала появление в штабе туринцев Аурелио Андреаццоли, и это было бы весьма интересно – любители Серии А помнят, как зрелищно играл его Эмполи (плюс немалый опыт работы ассистентом в Роме). Увы, дальше слухов дело пока не зашло. Ходили также разговоры о желании Пирло видеть в своём штабе Алессандро Несту, который во главе Фрозиноне не сумел подняться из Серии В. Неста уже получил определённый опыт работы главным тренером, но это в первую очередь громкое имя. Впрочем, количественно штаб Ювентуса уже сформирован.

Игроки

Ещё до назначения Пирло был приобретён Кулусевски и состоялся обмен Пьянича на Артура. "Барселонский" вектор обещает стать перспективным направлением. Каталонцев ждёт чистка состава, и тут-то Ювентус может подхватить нескольких футболистов. Например, Луиса Суареса, который мог перебраться в Турин ещё давным-давно, из Ливерпуля – вместо уругвайца "бьянконери" тогда взяли Тевеса.

Нападающий потребуется в любом случае, ведь Игуаин покидает команду. Много разговоров насчёт Джеко, Милика или даже Бензема – словом, на эту позицию Ювентус собирается брать опытного игрока. Кроме того, ушёл Матюиди, на чью позицию был арендован у Шальке молодой американец Маккенни.

Стоит ждать продаж, ведь многочисленные запасные Ювентуса не помещаются ни какую скамейку. Характерно, что туринский "Туттоспорт" выделяет лишь трёх "неприкасаемых", и вы ни за что не угадаете, о ком идёт речь: де Лигт, Бентанкур и Демирал.

Месси? Фигура настолько масштабная, что пока ограничимся коротким замечанием: если Лео действительно покидает Барселону, то Ювентус, конечно же, заинтересуется этой возможностью. Идея собрать в одной команде Месси и Роналду вскружит голову любому руководителю.

Тактика

Но каким вообще будет футбол Пирло? Вот уж главная загадка итальянского сезона-2020/21, ведь это первый тренерский опыт Андреа.

Основной схемой, похоже, надо ждать 4-3-3. Об этом Пирло сказал в онлайн-разговоре с Каннаваро – во время карантина в Италии набрали популярность стримы с участием известных футболистов, и Андреа с Фабио завели беседу о тактике. Набор игроков в Ювентусе как раз подходящий, весьма перспективно смотрится атакующее трио Роналду – Дибала – Кулусевски. Впрочем, нельзя исключать и экспериментов с расстановкой, ведь Пирло уже оговорился, что может попробовать схему с тремя защитниками.

Если говорить о стиле игры, то Пирло неоднократно высказывался, что ему импонирует атакующий футбол с мячом в ногах и доминированием на пространстве. Это напоминает идеалы Маурицио Сарри, так что если слова не разойдутся с делом, то Андреа де-факто продолжит изменения, которые начались в Ювентусе год назад.

Вывод

Назначение Пирло – рискованный и даже импульсивный ход. Сложилось впечатление, что обычно хладнокровный Аньелли сделал это под влиянием эмоций после вылета из Лиги чемпионов. Иначе зачем было ставить Пирло главным тренером команды U-23, где он фактически не успел поработать?

Расчёт делается на интеллект и харизму Маэстро, что дополняется подходящим ему тренерским штабом. Сарри был слишком однообразен и остался чужим для футболистов. Его работа не оставляла надежд на прогресс в новом сезоне, но руководства клуба, однако, не пожелало брать человека со стороны и тем самым устраивать очередную перестройку. Пирло, судя по всему, станет наследником Сарри, но куда более адаптированным к туринским реалиям.

Ювентус желает повторить успех мадридского Реала, который рискнул с Зиданом и мгновенно получил результат. Кроме того, Пирло – красивое лицо клуба и залог болельщицкой популярности. Разумеется, отсутствие опыта – шанс для конкурентов Юве по чемпионату, но "Синьора" готова рискнуть очередным "скудетто".